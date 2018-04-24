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Başbakan Yıldırım İspanya'ya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım İspanya'ya geldi

MADRİD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.20'de İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Başbakan Yıldırım, Torrejon Askeri Havaalanı'nda İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido Alvares, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon ve İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro tarafından karşılandı.

Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da İspanya'ya geldi.

Temasları kapsamında İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüşecek olan Başbakan Yıldırım, mevkidaşı ile Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne başkanlık edecek.

Zirvenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak Yıldırım, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile görüşecek.

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