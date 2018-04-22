Başbakan Yıldırım, İspanya’ya gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un daveti çerçevesinde, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası VI. Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde Madrid’e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Yıldırım’ın Madrid’de İspanya Başbakanı Rajoy ile yapacağı görüşmenin yanı sıra, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile bir araya gelecek ve İspanya Kralı VI. Felipe tarafından kabul edilecek.
Görüşmelerde, Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konuların tüm boyutlarıyla ele alınması öngörülüyor.
Başbakan Yıldırım, İspanya ziyareti kapsamında, ekonomik ilişkilerimizi daha ileri noktaya taşıma amacıyla Türk ve İspanyol işadamlarıyla bir araya gelecek; ayrıca İspanya’da siyasetçiler, iş dünyası ve diplomatik çevreler ile basın için önemli bir referans noktası olan Nueva Economia Forum’da konuşma yapacak.
Yıldırım, ziyaret çerçevesinde önde gelen İspanyol medya mensuplarıyla da bir araya gelecek.
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Suudi Arabistan'da darbe mi oldu? Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum