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Başbakan Yıldırım İspanya'ya gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Yıldırım, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 24-25 Nisan'da İspanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek - Türk ve İspanyol iş adamlarıyla bir araya gelecek olan Başbakan Yıldırım, siyasetçiler, iş dünyası, diplomatik çevreler ve basın için önemli bir referans noktası kabul edilen Nueva Economia Forumu'na da katılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 24-25 Nisan'da İspanya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un daveti üzerine, İspanya'ya gidecek.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılacak olan Başbakan Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile bir araya gelecek ve İspanya Kralı 6. Felipe tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerde Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra, iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konular tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşımak amacıyla Türk ve İspanyol iş adamlarıyla bir araya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, siyasetçiler, iş dünyası, diplomatik çevreler ve basın için önemli bir referans noktası kabul edilen Nueva Economia Forumu'na katılacak.

Yıldırım, ziyaret kapsamında İspanyol medya mensuplarıyla da bir araya gelecek.

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Başbakan Yıldırım İspanya ziyareti Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi

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