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Başbakan Yıldırım Isparta'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 14:41 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, miting için geldiği kentte vatandaşlarca coşkuyla karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım, mitinge katılmak için geldiği Isparta'da vatandaşlarca sevgi gösterisiyle karşılandı.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan seçim otobüsüyle kent merkezine hareket eden Yıldırım'a, yol güzergahında Ispartalılar sevgi gösterisinde bulundu.

Koçtepe köyü sakinlerinin yanında duran Başbakan Yıldırım, vatandaşın isteklerini dinledi.

Köyün muhtarı Ümit Yıldırım, eski İzmir-İstanbul yolunun yeniden açılmasını, asfalt ve Organize Sanayi Bölgesindeki toprakların kendilerinde kalmasını istedi.

Muhtar Yıldırım'ın soyadının benzerliğinden dolayı kendisinin amca oğlu olduğu esprisini yapan Başbakan Yıldırım, "Söylediklerinin hepsi doğrudur. Ne gerekiyorsa yapılacaktır." diye konuştu.

Yıldırım, "Şu 24 Haziran'ı bir aradan çıkaralım, palavracıları da bir aradan çıkaralım, ondan sonra yolumuza... Durmak yok." ifadesini kullandı.

- Atlı, davullu zurnalı karşılama

Davul zurnalı karşılamaya "Aslankaya" adındaki atının üstünde, elinde Türk bayrağıyla katılan Selahattin Pala, dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, bir başka kavşakta kendisini bekleyen taksi esnafıyla da bir süre sohbet etti.

Çocukların gül verdiği Yıldırım, "24 Haziran'a hazır mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız? Güller diyarından Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz?" diye sordu.

Başbakan Yıldırım, esnafın "evet" yanıtı üzerine "Allah sizden razı olsun, Allah işinizi rast getirsin." dedi.

Bazı taksicilerin, "Döviz oyunuyla yıkılmadık. Sen dik dur, eğilme Reis. Esnaf seninle" yazılı döviz taşıdığı görüldü.

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