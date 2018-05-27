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Başbakan Yıldırım Isparta'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Yıldırım, Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Yıldırım, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Isparta mitinginin ardından Isparta Belediye Başkanlığı'na geçti.

Belediye binası önünde MHP'li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve mehter takımı tarafından karşılanan Yıldırım, mehter takımı ile fotoğraf çektirdi

Yıldırım, basına kapalı ziyarette belediyenin faaliyetlerine ilişkin Günaydın'dan bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım belediye ziyareti

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