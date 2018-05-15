Başbakan Yıldırım: İsrail'i şiddetle lanetle kınıyoruz (1) 

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amerika'nın İsrail'deki Amerikan elçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı bir sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Amerikan elçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici gelişmedir. İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, Amerika'nın İsrail'deki Amerikan elçiliğini Kudüs'e taşımasına tepki göstererek, "Maalesef dün bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı dün de yapılan merasim esnasında Gazze sınırında silahı olmayan sivil insanlar bu kararı protesto ettiler. Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit oldu 3 bine yakın yaralanan insan var. TBMM'de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirilecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. Amerikan yönetimi bilmelidir ki zulüm nemrutları abad etmediği gibi masumlara kurşun yağdıranları da abad etmeyecektir. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını barışa karşı bir sabotaj olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Amerikan elçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması son derece kaygı verici gelişmedir. İsrail'in linç ve şiddet politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. İslam dünyası bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmalıdır" diye konuştu.

