Başbakan Yıldırım: İsrail'i şiddetle lanetle kınıyoruz (2) 

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası Filistin halkına yapılan saldırılara tepki göstererek, "Barışçıl bir gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında milletvekillerine ve partililere hitap etti. Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Maalesef bütün dünyanın ibretle izlediği yeni bir İsrail terörüne şahit olduk. Barışçıl bir gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail’i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit oldu, 3 bine yakın yaralanan insan var. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimize dayanışma göstermek bakımından bugünden itibaren 3 günlük yas ilan ettik, bayraklarımızı yarıya indirdik. Ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçimizi de istişarelerde bulunmak üzere çağırdık. Ayrıca TBMM’de bugün Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti ve 81 milyon vatandaşımız, Filistin’in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

'KABUL ETMİYORUZ'

"Amerikan elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı bir sabotaj olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. İsrail’in şiddetine kol kanat geren ABD yönetimi bilmelidir ki zulüm insanlara kurşun yağdıranları abat etmeyecektir. ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışa karşı sabotaj olarak görüyoruz. Bu karar yok hükmündedir. BMGK toplandı bu konuda bir oylama yaptı. 128 ülke ABD’nin bu karardan vazgeçmesi yönünde oy kullandı. Maalesef ABD yönetimi BM’nin, dünyanın 128 ülkesinin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti. ABD elçiliğinin açılışı Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş durumdadır. Elçilikler esasen ülkelerarası ilişkileri geliştirmek için açılır ancak Amerikan elçiliğinin kan dökerek açılması son derece endişe vericidir."

'TÜRKİYE BU ZULME SESSİZ KALMAMIŞTIR, KALMAYACAKTIR'

Bütün insanlığı bu vahşete karşı koymaya ve lanetlemeye davet eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütün inanç gruplarını, bütün siyasetçileri zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyorum. İslam ülkeleri İsrail ile ilişkilerini mutlaka gözden geçirmek durumundadır. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır. Cuma günü itibarıyla İİT Dönem Başkanı olarak bir olağanüstü zirve çağrı yaptık. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olarak bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılığı sağlanmış bir Filistin devletinin vücut bulması bölgedeki barışın, istikrarın ve kardeşliğin tesisi için yegane yoldur. Cuma günü bu zirveden sonra Yenikapı’da 'Zulme Karşı Duruş' adı altında bir buluşturma gerçekleşecektir. Bu büyük buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu bir parti programı değildir. Milletimizin kardeşimizle dayanışmasını göstermek amacıyla bir araya geleceği, 'Yenikapı ruhu'nun tazeleneceği önemli bir toplantı olacaktır. Hafta sonu inşallah Diyarbakır’da olacağız ve seçim kampanyamızı bölgeden başlatmış olacağız."

'AK PARTİ'NİN SÖZÜ SENETTİR'

Başbakan Yıldırım, muhalefet sözcülerinin, 'emeklilere bayram ikramiyesi' konusunda vatandaşların kafalarını bulandıracak açıklamalar yaptığını belirterek, "AK Parti'nin sözü senettir. AK Parti'de söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda iki sefer, emekli maaşı kaç para olursa olsun, bakılmadan, her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir; nokta. Eline geçen para brüt değil net. Sadece emeklilerimiz değil şehit yakını ve gazilerimiz de yararlanacak. Şampiyon sporcular da yararlanacak. Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan bütün vatandaşlarımız da bu ikramiyeden yararlanacak" dedi.

'DAHA DA İYİ OLACAK'

Şubat ayı işsizlik oranının açıklandığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Geçen yıl Şubat ayına göre bir düşüş yaşıyoruz, elhamdülillah. Yani 2 puanlık bir gerileme var, daha da iyi olacak. İlk çeyrek büyümesi Haziran'da açıklanacak. Orada da milletimizin yüzünü güldüren bir gelişme bekliyoruz" diye konuştu.

'BU SEÇİMİN BİR ÖZELLİĞİ DAHA VAR'

24 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüze bir cumhurbaşkanlığı için sandık konulacak bir de milletvekilleri için sandık konulacak. Yani yasama meclisini de millet seçecek, yürütme heyetini de millet sandıkta seçecek. Öyle 'ben vekilleri seçeyim, Ankara’ya göndereyim, vekiller orada aralarında toplansınlar hükümet kursunlar' meselesi yok. Çünkü orada katakulli çok oluyor. Vatandaş bunu gördü, 'artık yeter' dedi. 'Söz de benim karar da benim kimi seçeceğime ben karar vereceğim' diyor. İnşallah yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz 24 Haziran'da. Bu seçimin başka bir özelliği daha var; artık güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi başlıyor. Çünkü iktidar olmak isteyen milletin yüzde 50’den fazla oyunu almak mecburiyetinde, alamazsanız iktidar olamıyorsunuz."

'MECLİS DE CUMHURBAŞKANLIĞI KADAR ÖNEMLİ'

Yaklaşan seçim öncesi, 'Efendim işte cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçelim de gerisi önemli değil' söylentilerinin yayıldığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Gerisi de çok önemli. Çünkü, Meclis de cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor. Yürütmenin ihtiyacı olan kanunları yapacak onun önünü açacak" dedi.

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