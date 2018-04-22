Başbakan Yıldırım, İzmir'de

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e geldi.
Başbakan Yıldırım, ilk olarak 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin yüzde 82 oy aldığı Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yaptığı dönemde de Küner'e gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla köylülere konuşma yapmasını sağlayan Başbakan Yıldırım, kahvede köylülerle yine bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, çay içtiği köy sakinleriyle bir süre sohbet etti.
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