Başbakan Yıldırım İzmir'de:

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah 24 Haziran'da yurdumuzun her köşesinde çiçekler açacak. Her köşesinde milletimiz, coşkuyla sevinçle yeni bir dönemin başlangıcını yapacak. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok. Millet var, milletin dediği var." dedi.

Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'ni ziyaret eden Başbakan Yıldırım, kendisini karşılayan vatandaşlardan birinin çocuğunu kucağına alarak sevdi, çocuklara hediye dağıttı.

Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, seçim kampanyasını Küner'den başlattıklarını belirterek, "Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in ismini taşıyan Menderes ilçesi Küner'den seçim kampanyasını başlatıyoruz." diye konuştu.

Siyasetin ayrı hizmet etmenin ayrı şey olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Hizmet yoksa siyaset yapmayacaksın. Muhtar, 24 Haziran'da yüzde yüz oy çıkaracağını söylüyor. Bu kadar cimri olmayın bir kaç tane bırakın. Gariplere kalsın. Yaz geldi her taraf yeşillendi, çiçek açtı. İnşallah 24 Haziran'da yurdumuzun her köşesinde çiçekler açacak. Her köşesinde milletimiz, coşkuyla, sevinçle yeni bir dönemin başlangıcını yapacak. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok. Millet var, milletin dediği var."