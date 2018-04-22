Başbakan Yıldırım İzmir'de:

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İnşallah 24 Haziran'da yurdumuzun her köşesinde çiçekler açacak. Her köşesinde milletimiz, coşkuyla sevinçle yeni bir dönemin başlangıcını yapacak. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok. Millet var, milletin dediği var." dedi.
Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'ni ziyaret eden Başbakan Yıldırım, kendisini karşılayan vatandaşlardan birinin çocuğunu kucağına alarak sevdi, çocuklara hediye dağıttı.
Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, seçim kampanyasını Küner'den başlattıklarını belirterek, "Demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in ismini taşıyan Menderes ilçesi Küner'den seçim kampanyasını başlatıyoruz." diye konuştu.
Siyasetin ayrı hizmet etmenin ayrı şey olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:
"Hizmet yoksa siyaset yapmayacaksın. Muhtar, 24 Haziran'da yüzde yüz oy çıkaracağını söylüyor. Bu kadar cimri olmayın bir kaç tane bırakın. Gariplere kalsın. Yaz geldi her taraf yeşillendi, çiçek açtı. İnşallah 24 Haziran'da yurdumuzun her köşesinde çiçekler açacak. Her köşesinde milletimiz, coşkuyla, sevinçle yeni bir dönemin başlangıcını yapacak. Yeni dönemde darbe yok, kumpas yok, vesayet yok. Millet var, milletin dediği var."
15 Temmuz hain girişimde darbecilerin milletin evlatlarına kıydıklarını anlatan Yıldırım, darbecilerin hesabını görme zamanın geldiğini vurguladı.
Yıldırım, "24 Haziran'da ilklerin şehri İzmir bu hesabı en iyi şekilde görecek ben hemşehrilere güveniyorum. Kardeşiniz burada, her zaman yanınızdayım. 780 bin kilometrekarenin her köşesinde 81 milyon vatandaşımızın, milletimizin hizmetindeyiz, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın konuşması esnasında bazı vatandaşlar, "Menderes burada Başbakan'ın yanında." şeklinde slogan attı.
Başbakan Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da eşlik etti.
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