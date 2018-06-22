Başbakan Yıldırım İzmir'de veri merkezi açtı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'deki yatırımların kesintisiz devam etmesi için istikrar ve güven ortamının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz üzerinde ciddi bir oyun, plan var. Emperyal güçler bölgede yeni bir taksimat peşindeler, yeni bir sömürü peşindeler. Bunun önündeki en büyük engel olarak da Türkiye'yi görüyorlar." dedi. Binali Yıldırım, cuma namazını İzmir'in Menderes ilçesinde Hacı Ramazan Büküşoğlu Camisi'nde kıldı, namaz sonrası vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra ilçedeki Turkcell Veri Merkezinin açılış programına katılan Yıldırım, yaptığı konuşmada, günümüzdeki en büyük gücün bilgi olduğunu, bilgiyi üreten ve kullananların bir adım öne geçtiğini belirtti. İletişim sektörünün hem dünyada hem de Türkiye'de gün geçtikçe büyüdüğüne, geliştiğine dikkati çeken Yıldırım, bu alanda araştırma ve yenilikçi çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi. Yıldırım, 5G vizyonunu kısa süre önce ortaya koyduklarını hatırlatarak, "Veri merkezleri sadece verilerin depolandığı bir yer olarak görülmemeli. Veri merkezleri bir ülkenin milli güvenlik meselesidir. Ürettiğimiz verileri eğer ülkemizde depolayamazsak, ülkemizde değerlendiremezsek, saklayamazsak bu sefer ülkemizin siber güvenliği bakımından ciddi bir tehditle karşı karşıya kalınır. Ayrıca verilerin stratejik olduğu kadar ticari önemi olduğunu da biliyoruz." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin iletişimde son 15 yılda büyük mesafe katettiğini, ancak gelinen noktayı yeterli görmediklerini, henüz yolun başında bulunduklarını dile getirerek, iletişim ve bilgi teknolojilerinin "çıplak ayakla denize girmek" gibi olduğuna işaret etti. "Su, şu anda ayak bileklerimize kadar geldi, gideceğiz ayaklarımız yerden kesilecek, sonra siber alemde yüzmeye başlayacağız." diyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Böylesine uçsuz bucaksız, hafızanızın alabildiği kadar geniş bir alandan bahsediyoruz. İletişim, bilgi teknolojileri bir sektör olmaktan çoktan çıktı, yaşam tarzına dönüştü. Orada bakıyorsunuz dergiler, sosyal medya platformları birçok şey, aklınıza gelen bir ton iş, artık cep telefonundan rahatça yapılabilir hale geliyor." - "Yatırımların devamı için istikrar" Yatırımlarla sektöre destek verdiklerini, bilgi ve iletişim alanında yapılan her yatırımın diğer yatırımlara göre 5-10 kat fazla katma değer ürettiğini dile getiren Yıldırım, yatırımların devamı için istikrarın şart olduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Yatırımların kesintisiz devam etmesi için, yatırımların daha çok istihdama dönüşmesi için ihtiyacımız olan nedir? İstikrar ve güven. İstikrar olmayan, güven olmayan ülkelerde yatırım olmaz. İşte bakıyoruz etrafımıza Suriye, Irak, Yemen, Libya, başka ülkeler. Büyük perişanlık var. İnsanların düzenleri bozulmuş, evini barkını terketmiş, göçmen olma yolunda hayatları sönmüş. Ama Türkiye bölgede sadece kendi kalkınmasını kendi gelişmesini sürdürmekle kalmıyor aynı zamanda mazlum milletlerin evlatlarına da kucak açıyor, onları bağrına basıyor." Dünya ve Türkiye'deki gerçekleri iyi görmek gerektiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Ülkemiz üzerinde ciddi bir oyun, plan var. Emperyal güçler bölgede yeni bir taksimat peşindeler, yeni bir sömürü peşindeler. Bunun önündeki en büyük engel olarak da Türkiye'yi görüyorlar. O yüzden darbe planları yaptılar, kumpaslar kurdular, parti kapatma davaları yaptılar. 17-25 Aralık, Gezi, bunların arkasında Türkiye'nin etkin bağımsız politika izlemesinden rahatsız olan çevreler var. Şimdi bazı cumhurbaşkanı adaylarının çıkıp sürekli 'Önemli değil bizim kazanıp kazanmamamız, Tayyip Erdoğan'ı yeter ki indirelim, yeter.' Ne tesadüf ki bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor; onlar da 'Tayyip Erdoğan'ı indirelim biz, nasıl olsa dişimize göre ülkede birisi çıkar, onunla düzenimizi devam ettiririz, planımızı pürüzsüz uygulayabiliriz.'

Nedir planın ayrıntısı? Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurdurmak ve bu terör devletiyle Türkiye'yi terbiye etmek. Bunu da maalesef Kürt kardeşlerimizin kanı, canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen bölücü terör örgütüyle yapmaya çalışıyorlar. O planın içinde olanlara ben buradan söylüyorum; Kürtlerin devlete ihtiyacı yok, Kürtlerin de Türklerin de bin yıldır Anadolu topraklarında devletleri var, bayrakları var. Bayrağımızdaki kırmızı renk hem Kürt'ün hem Türk'ün şehit kanlarıyla oluşmuştur. Size mi kaldı Kürt devleti kurmak?" - "Cumhuriyetin partisine yakışmaz" Binali Yıldırım, güven ve istikrarın devamı, Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu için güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü bir Meclis gerektiğini belirtti. CHP'yi eleştiren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün partisi CHP'de adaylar, adaylığı açıklandıktan sonra Anıtkabir'e giderlerdi. Şimdiki cumhurbaşkanı adayı nereye gitti, bölücülerin baş destekçisi Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti. Bu bile tek başına karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi gösteriyor. Cumhuriyetin partisine bölücülerle iş birliği yapmak yakışmaz."