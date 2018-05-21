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Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

AYDIN ŞENGÜL: SAHADA AK PARTİ'DEN BAŞKA PARTİ GÖRMEDİM Türkiye geneli ve İzmir'de milletvekili aday listelerinin netleşmesinin ardından partisinin İl Başkanlığı'nda açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, aday adaylarının tek tek değerlendirildiğini belirterek, "Teşkilat mensuplarımızın adaylar hakkında görüşleri alındı.

Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)

AYDIN ŞENGÜL: SAHADA AK PARTİ'DEN BAŞKA PARTİ GÖRMEDİM
Türkiye geneli ve İzmir'de milletvekili aday listelerinin netleşmesinin ardından partisinin İl Başkanlığı'nda açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, aday adaylarının tek tek değerlendirildiğini belirterek, "Teşkilat mensuplarımızın adaylar hakkında görüşleri alındı. İlimizde ileri gelen sivil toplum kuruluşlarının ve il başkanlığı olarak bizlerin ayrıca görüşleri alındı. Adayları belirlerken belirli kriterler vardı. Kişiye göre belirlemedik. Temayül yoklamaları, teşkilatla bağlantıları, ilimizde yaşayan Güneydoğulu vatandaşlarımızı temsil edecek adaylarımız, genç, kadın, Roman kardeşlerimizi temsil edecek adaylarımız dikkate alınarak ideal bir liste açıklandı. İlimize ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Aralarında Melek Eroğlu, Temel Yıldırım ve Necip Nasır'ın da olduğu bazı milletvekili adayları liste açıklanınca soluğu AK Parti'de aldı. Adaylar sevinçlerini teşkilatla paylaştı, tebrikleri kabul etti. İl Başkanı Şengül, "Adaylarımızın hangi çalışmaları yapacağını belirlemiş durumdayız. 30 ilçemizde saat 11.00 gibi başlayıp sahura kadar süren bir çalışmamız var. Sahaya çoktan inmiştik. Ben sahada AK Parti dışında siyasi parti görmedim. İnanılmaz bir motivasyonumuz var. Aday listemizde Başbakanımız Binali Yıldırım yeniden var. Bize inanılmaz güç kattı. Zaten İzmir’de böyle benimsenmiş, yakından tanıyıp sempati duyulan biri bizim için kazanç. Diğer adaylarımızı da zaten tanıyoruz. Çok dengeli, ortak akılla yapılmış bir aday listesi" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,(DHA)

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Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)Başbakan Yıldırım, İzmir'den aday (2)

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