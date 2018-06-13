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Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'DE KONUŞTU: OYUNLARI BİTMEDİ Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt mitinginin ardından helikopterle Gümüşhane'ye geldi.

Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (2)

GÜMÜŞHANE'DE KONUŞTU: OYUNLARI BİTMEDİ
Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt mitinginin ardından helikopterle Gümüşhane'ye geldi. Atatürk Caddesi'nde Gümüşhanelilere seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yıl boyunca memleketi kalkındırmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Yıldırım, "AK Parti'ye, kutlu yürüyüşe sahip çıktığınız için size minnettarız. 15 Temmuz'da Türkiye'nin istiklaline kasteden FETÖ'ye karşı bir olduk, beraber olduk. Sizler bu meydanda ezanı indirmediniz, ay yıldızlı bayrağı indirmediniz. Cumhurbaşkanı'nıza, hükümetinize ve Başbakan'ınıza sahip çıktınız. Hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz; ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmedi. Başka başka yeni planlarla karanlık planlarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar" dedi.
'SİZİN YAKIP YIKMAK İSTEDİĞİNİZ ŞEY, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ'
'Cumhur ittifakı'nın karşısında yer alanların ağzından ülkenin ve milletin faydasına bir laf çıkmadığını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"Bunların derdi, size hizmet etmek mi? Gümüşhane çevre yolunu göster, deseniz gösteremezler. Çünkü yarısı tünel, yarısı viyadük; helal olsun Gümüşhane'ye. Bu arada Gümüşhane çevre yolunu da temmuzda açıyoruz. Hayırlı olsun. Bunların derdi Türkiye değil; eğer bunların derdi Türkiye olsaydı ortaya bir proje koyarlardı. Memleketin hiçbir şehrinde 'Biz de şunu yaptık' diyecekleri bir şey var mı? Gümüşhane'de eserleri var mı? Dikili ağaçları var mı? Bunların hayali de yok projeleri de yok ufukları dersen hiç yok. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var değil mi? 'Yıkacağım' diyor. 'Kanal İstanbul yapacağız' diyoruz, 'Yaptırmam' diyor. 'Nükleer santral yapacağız' diyoruz, 'Yaptırmam' diyor. 'Yerli otomobil ilkelliktir, yaptırmayacağım' diyor. Kardeşim ne istiyorsun? Yapılanı yok etmek, işleyeni durdurmak mı istiyorsunuz? Bu ülkeden AK Parti'nin izlerini sileceklermiş, hadi oradan. Silemezler; çünkü AK Parti demek, millet demektir. AK Parti demek, hizmet demektir. Sizin yakıp, yıkmak istediğiniz şey, Türkiye'nin geleceğidir, gençlerimizin geleceğidir. Yedirir mi millet bunca yılın emeğini size?"
Türkiye'nin büyük projeleri hayata geçirdiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, dünyanın en büyük havalimanını AK Parti bu ülkeye kazandırdı. Bunları ne yapacaksınız? Bunlar sıkılmadan 'Okulları ücretsiz yapacağız' diyorlar. Yapılandan da haberleri yok. 'Gençlere sosyal güvenlik hizmetini ücretsiz yapacağız' diyor, uyan da balığa gidelim. AK Parti, bunu 15 yıldır veriyor. İlkokul 1'den lise sona kadar kitapları ücretsiz veriyor. Bunlar, ne konuştuğunun farkında değil; ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (2)Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (2)Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (2)Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (2)

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