Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (4)

HEMŞEHRİLERİYLE HELALLEŞTİ

Memleketi Erzincan'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, hemşehrilerinden helallik isteyerek, "Bu sürede hepinizden çok büyük destek gördüm, hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun sizlerle her zaman gurur duydum. Başbakanlığı bırakıyorum ama Erzincan'ı bırakmam, ülkemi bırakmam" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Gümüşhane mitinginin ardından memleketi Erzincan'a geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, hemşehrilerini, "Anam babam, yuvam yurdum, evim ocağım Erzincan, yiğitliğin, mertliğin, gaziliğin, şehitliğin şehri Erzincan. Başımı hiçbir zaman önüme eğdirmeyen Erzincan" diyerek selamlayan Yıldırım, Erzincanlılarla buluşmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi. Erzincan'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 60 oranla 'evet' dediğini, yeni hükümet sistemine, başbakanına destek verdiğini dile getiren Yıldırım, "Siyasi kriz, ekonomik kriz yok olsun artık ülke bu işlerle uğraşmasın dedik. Üstünlerin değil milletin hukuku esas alınsın dedik. O gün milleti denize dökmekle tehdit edenler şimdi hangi yüzle destek istiyorlar? O gün kendi vatandaşına düşman askerin nazarıyla bakanları hatırlıyorsunuz değil mi? Cumhur İttifakı demek terörü bu ülkenin topraklarından tamamen kazımak demek. Cumhur İttifakı'nda AK Parti var, MHP ve ülkücü kardeşlerimiz var. Türkiye'nin istikrarı istikbali için beraberiz. Birlikte bu kutlu yürüyüşü sürdürüyoruz. 2023 hedefleri için emaneti yeniden ehline verecek miyiz? Vakit Erzincan vaktidir diyor muyuz? Vakit Türkiye vaktidir diyor muyuz?" dedi.

'ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU'

Yağmur altında kendisini dinleyenlere seslenen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar bu seçimde tekrar hortladılar. Sizin 'evet' kararınızı tanımayıp, 'eğer işbaşına gelirsek eski sistemi geri getireceğiz' diyorlar. Eski çamlar bardak oldu, uyanın artık. Yağmur da ne güzel yağıyor demi? Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Biz bu yağmurlar altında nice kutlu yolculukları hep beraber yaptık. Fırlatılan Anayasa kitapçıkları, yazar kasalar bunların aklını başına getirmemiş. Bunlar hala millete baskıyla, tehdit ile iş yaptıracak zannediyor. FETÖ terör örgütü, üst akıl da aynı yaptı silahla tankla, tüfekle milleti sindirir zannetti. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, Binali Yıldırım'ı ortadan kaldırırız' dediler. O gece Erzincan'da bu meydanda ezanlar dinmedi. Ay yıldızlı bayrağımız elhamdulillah inmedi. Erzincan'da olduğu gibi Türkiye'de de bütün vatandaşlar meydandaydı. Birileri gelişmeleri televizyonda izlerken, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meydanlarda milletiyle omuz omuza alçaklara karşı göğsünü siper etmişti. Halkın gücü tankın gücünü yendi. AK Parti iktidarında Türkiye'nin nereden geldiğini biliyorsunuz, Erzincan şahittir. Şahit ol Erzincan 15 yıl memleket için, baba ocağımız için Türkiye'nin yeri için yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen prangaları parçalamaya hazır mısınız? Güneyinde kurulan planları, terör devletini yok etmeye ve Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması için 24 Haziran çok önemli."

500 yataklı devlet hastanesi, Başkurt deresi rekreasyon projesi ve hipodrom temelini atan Binali Yıldırım, hemşehrilerinden helallik istedi. Seçim sonrası cumhurbaşkanı hükümet sisteminin devreye gireceğini söyleyen Yıldırım, "Bu sürede hepinizden çok büyük destek gördüm, hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun sizlerle her zaman gurur duydum. Başbakanlığı bırakıyorum ama Erzincan'ı bırakmam, ülkemi bırakmam. Sıfatımız ne olursa olsun bundan sonra da ülkemiz için, milletimiz için, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için canla başla arkadaşlarımızla, liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la durmak yok yola devam" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra Kahramanmaraş'ta yaşanan sel felaketinden dolayı Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı arayarak bilgi aldı.