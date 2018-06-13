Başbakan Yıldırım: Kandil'deki terör gruplarının başlarını ezeceğiz (Detay)

Osman ŞİŞKO- Emre KOLTUK- Sinan UÇAR/BAYBURT, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye'nin güney sınırlarında terör devleti kurulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Nereden gelirse gelsin. Bu tehdidi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus'a, El Bab'a, Afrin'e gittik mi? Orada terör yuvalarını dağıttık mı? Zulüm gören insanları kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil'de. Orada da terör gruplarının başlarını ezeceğiz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte geldiği Saat Kule Meydanı'nda halka seslendi. Bayburtlulardan Cumhur İttifakı'na güçlü destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin millet için hayırlı olacağını söyledi. 'BUNLARIN ADI YIKIM EKİBİ' Türkiye siyasetinde bugüne kadar görülmemiş bir seçim dönemi yaşandığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Dünyanın her yerinde seçime giren partiler, adaylar milletin önüne çıkar, yapacaklarını anlatırlar. İktidarları neden şunu yapmadın diye eleştirirler. Bizim muhalefet adayları evlere şenlik, böyle bir şey yok. Muhalefet bizi yaptıklarımızla suçluyor. Niye, yol, havalimanı, şehir hastaneleri, okul yapıyorsunuz diye. Herhalde siyasette dünyada ilk defa böyle bir şey görünüyor. Bir iktidar yatırım, hizmet yapmakla suçlanır mı? Bu ülkenin muhalefeti acınası durumda. Bunların haline gülsek mi, ağlasak mı yoksa 'boş ver' deyip geçsek mi? Boş ver deyip geçelim. Köprü yaptık 'ne gerek var, yıkarız' diyorlar. Hızlı tren yaptık 'bu göçü artırır' diyorlar. 'Niye hızlı tren yapıyorsunuz' diyorlar. Gümüşhane-Bayburt ortak hızlı trenini yapacağız. Yerli araba yapalım diyoruz 'Yok yapma, yerli araba yapmak ilkelliktir' diyorlar. Külliye, milletin evini yaptık, 'bunu yıkacağız' diyorlar. Dünyada son 10 yılda 10 büyük proje yapıldı. 6'sını Türkiye yaptı. Türkiye öyle sıradan bir ülke değil. Türkiye, bölgesinde gittikçe güçlenen bir ülke. Geçen yıl en hızlı büyümeyi dünyada sağlayan ülke Türkiye. Bunun şakası yok. TRT'yi satacağız diyorlar. Ellerine kazara bir fırsat geçse ne var ne yok hepsini tarumar ederler. Bunlar bize yabancı değil. Türkiye'nin ilk yerli otomobili 60'lı yıllarda yapıldı. Bu projeyi kim durdurdu? Bu CHP zihniyeti durdurdu. Sivaslı Nuri Demirağ 1938'de uçak yaptı. Bunun fabrikasını kim kapattı? Bunlar kapattı. Bunlar yapılanı bozmaktan başka bir şey yapmazlar. Bunların adı yıkım ekibi. Yıkım ekibine Bayburt'tan ekmek çıkar mı? Değişime yatırıma karşı çıkanlara dur diyecek miyiz?" diye sordu. 'ŞİMDİ SIRA KANDİL'DE' Türkiye'nin güney sınırlarında terör devleti kurulmaya çalışıldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülkemizin, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir girişime izin vermeyiz. Nereden gelirse gelsin. Bu tehdidi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus'a, El Bab'a, Afrin'e gittik mi? Orada terör yuvalarını dağıttık mı? Zulüm gören insanları zulümden kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil'de. Orada da terör gruplarının başlarını ezeceğiz. Muhalefet adaylarının hiç terörle mücadele, Türkiye'nin bekası, birliği ve beraberliği konusun da hiçbir söz duydunuz mu? Ama aday olur olmaz Edirne'ye gitti orada teröre destek veren Selahattin Demirtaş'la görüştü. Sen nasıl Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacaksın ? Bölücülere, teröristlere destek veren askeri, polisi, vatandaşı şehit edenlere, cenazesine gitmeyenlere ceza veririm diyenlerle sen nasıl yol arkadaşlığı yaparsın ? Cumhuriyetin partisinin düştüğü hale bak Bayburt. Sizi Bayburt bile kurtaramaz, haberiniz olsun." 'BUNLARIN TERÖRLE MÜCADELE DİYE BİR DERTLERİ YOK' Terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı mücadele ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "PKK,PYD,DEAŞ sülalesi Türkiye karşı mücadeleye girmiş. Bunların terörle mücadele diye bir dertleri yok. Ama Afrin operasyonunu başarıyla yöneten, zafer sancağını burçlara diken İsmail Metin Temel hakkında laf ederler. Bak ne diyor Bayburt? Bayburt Metin'dir. Temeli sağlamdır. Apoletini sökemezsin diyor Bayburt. Askerine sahip çıkıyor Bayburt. Kimin adına söz veriyorsun kardeşim? Kimlerin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorsun ? Siz bu yıkım ekibine yol verir misiniz? Teröristle değil teröre mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz? 16 yıldır şerefle, izzetle ülkemize hizmet ediyoruz. Vesayetçilere, darbecilere ve teröristlere pabuç bırakmadık. Boyun eğmedik. Emanetinizi baş üstünde tuttuk. Milletimizle birlikte direndik ve kazandık. Bizim bu yıkım ekibinden farkımız bu. Biz yaptıklarımız anlatıyoruz. Bunlar ülkenin aydınlık geleceğine yürüyüşünü durdurmaktan bahsediyor. Bu aziz millet taş üstüne taş koyanla, laf üstüne laf koyanı çok iyi tanır. Bayburtlu bunu çok iyi bilir. Sizin teraziniz şaşmaz. O halde istikrar sürsün Türkiye büyüsün" dedi. 'GÖZÜNÜ KAPATIYOR, GÜNEŞİ İNKAR EDİYOR' Muhalefet adaylarının hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylediğini ifade eden Yıldırım, "Şarkıcılar farklı, şarkı aynı. Bunlar 'Türkiye battı' diye bas bas bağırıyor. Bunların zihniyeti, fikriyatı belli. Ne yaparsan yap. Gözünü kapatıyor, güneşi inkar ediyor. Bunların yaptığı bu. Güneş balçıkla sıvanır mı? Bunlar debelenip dursun. Ben size müjde vereyim. Yeni rakamlar açıklandı. Büyüme oranımız ilk 4 ayda geçen yılki gibi 7,4 oldu. Yine dünyada birinci olduk. Türkiye'ye birinci olmak yakışır. Muharrem İnce 'büyüme 7,4 oldu da ne oldu' diyor. Sen bilmek istemesen de Bayburtlu bilir merak etme. Şu anda Türkiye dünyada en önde gidiyor. Ey benim Bayburtlu kardeşim. Bunlar anlamaz. 16 yılda siz konuşurken yan gelip yatarken AK Parti bu ülkeye hizmet ederek Türkiye'yi 3 kat büyüttü. Dünya ekonomisi krizden krize koşarken ihracatımızı 162 milyar dolara çıkardık. Sizin dahil olduğunuz Türkiye'de ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Havaalanı sayımız 26 iken şimdi 55 oldu. Bunun üzerine de Gümüşhane-Bayburt havalimanını koy, 56 oldu" diye konuştu 'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ' Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan ve iki bayramda emeklilere vereceklerini açıkladıkları ikramiyenin çarpıtıldığını söyleyen Yıldırım, şunları dedi: "Emeklimize ‘biner lira vereceğiz’ dedik vermeye başladık. Bunu bile çarpıttılar. Eksik veriliyor, verilmiyormuş. İnşallah ileride imkanlarımız artınca daha da fazlasını vereceğiz. Biz sadece bugünü düşünmüyoruz. Bu ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız neredeyse 24 saat arayla iki tane dev gibi projenin açılışını yapıyor. TANAP projesi Türkiye’nin Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan çok önemli bir proje. Türkiye’yi çok önemli hala getiriyor. Bunun açılışını çeşitli ülkelerin devlet, hükümet başkanlarıyla birlikte dün Eskişehir’de yaptık. Bugün de 138 yıllık bir hayal olan ve birkaç sene önce temelini Cumhurbaşkanımızla beraber attığımız, Ulaştırma Bakanlığım döneminde başladığımız Ovit tünelleri açılıyor. İki tüpün toplam uzunluğu 28 kilometre. Türkiye 1 kilometre tünel yapamazken 15 yılda 400 kilometre tünel yapıldı. Ulaşıma kapanan Rize- Erzurum yolu artık gece gündüz yaz kış açık olacak. Erzurum yolu açık olunca, Kop Tünelleri de bitince Erzurum-Bayburt arası komşu kapsına dönecek. Onlar konuşur, yaparsa AK Parti yapar. Biz diğer adaylar, partiler gibi hayal tacirliği yapmıyoruz. Yaptıklarımızı konuşuyoruz. Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemez. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yolları böldük, milleti, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından halkı selamladı. MİTİNG ALANINDA KORGENERAL TEMEL'İN POSTERİ ASILDI Miting alanına, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' dediği Bayburtlu, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in üzerinde 'Bayburtlu Metin'dir. Temel'i sağlamdır. Apoletini sökemezsin' yazılı fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Miting alanında sıcaktan etkilenenlere sağlık görevlileri müdahale etti.

