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Başbakan Yıldırım, Karabağ gazisiyle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü’deki ikili görüşmeleri esnasında Karabağ’da bir gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Yüzbaşı Kamil Musavi ile görüştü.6.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü’deki ikili görüşmeleri esnasında Karabağ’da bir gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Yüzbaşı Kamil Musavi ile görüştü.
6. Küresel Bakü Forumu’na katılmak üzere Azerbaycan’a gelen Başbakan Yıldırım, Karabağ’da girdiği çatışmada gözünü ve ayağını kaybeden Azerbaycanlı gazi Yüzbaşı Musavi ile de görüştü. Musavi, "Sizi burada görmekten gurur duyuyoruz. Allah sizleri var etsin" dedi.
Yıldırım, Musavi’ye azminden ve davasından hiçbir şey kaybetmediğini söyledi. Musavi bunu üzerine, “İnsan ayaksız gözsüz de yaşayabilir ama vatansız yaşamak mümkün değil” dedi. Yıldırım ise, “Bu aşk olduğu müddetçe kimse bize zarar veremez Kamil Yüzbaşım. Kardeşlerin, ağabeylerin Afrin’de destan yazıyor” dedi.
Musavi’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla video hazırladığını anlatması üzerine Yıldırım, videoyu izlediğini ve gurur duyduğunu belirterek, ”İnşallah Karadağ’da bir gün temizlenir, merak etme” dedi.
Başbakan Yıldırım, görüşme sonrası Musavi’ye Türk ve Azerbaycan bayraklarından oluşan bir plaket verdi.

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