Başbakan Yıldırım, Karabağ gazisiyle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü’deki ikili görüşmeleri esnasında Karabağ’da bir gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Yüzbaşı Kamil Musavi ile görüştü.
6. Küresel Bakü Forumu’na katılmak üzere Azerbaycan’a gelen Başbakan Yıldırım, Karabağ’da girdiği çatışmada gözünü ve ayağını kaybeden Azerbaycanlı gazi Yüzbaşı Musavi ile de görüştü. Musavi, "Sizi burada görmekten gurur duyuyoruz. Allah sizleri var etsin" dedi.
Yıldırım, Musavi’ye azminden ve davasından hiçbir şey kaybetmediğini söyledi. Musavi bunu üzerine, “İnsan ayaksız gözsüz de yaşayabilir ama vatansız yaşamak mümkün değil” dedi. Yıldırım ise, “Bu aşk olduğu müddetçe kimse bize zarar veremez Kamil Yüzbaşım. Kardeşlerin, ağabeylerin Afrin’de destan yazıyor” dedi.
Musavi’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla video hazırladığını anlatması üzerine Yıldırım, videoyu izlediğini ve gurur duyduğunu belirterek, ”İnşallah Karadağ’da bir gün temizlenir, merak etme” dedi.
Başbakan Yıldırım, görüşme sonrası Musavi’ye Türk ve Azerbaycan bayraklarından oluşan bir plaket verdi.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum