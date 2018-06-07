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Başbakan Yıldırım, Kars Valiliği'ni ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Kars Valiliği'ni ziyaret etti

KARS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kars Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingin ardından, Kars Valiliği'ne geçti.

Valilik önünde, Kars Valisi Rahmi Doğan ve il protokolünce karşılanan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Yıldırım, basına kapalı ziyarette, Vali Doğan'dan kente ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, Evliya Camisi yanındaki Seyyid Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin türbesini de ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım Seyyid Ebul Hasan Harakani türbesi Valilik

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