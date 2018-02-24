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Başbakan Yıldırım, Kayseri'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Yıldırım: - "AK Parti kongreleri, başka partilerin kongrelerine benzemez. Büyük kongrelerinde bile başka partiler, AK Parti'nin Kayseri İl Kongresi'nde gösterdiği coşkuyu bile gösteremez" - "15 Temmuz'da alçaklar harekete geçtiğinde Grup Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş hemen beni telefonla aradı. 'Ne yapalım Başbakanım. Durum nedir?' dedi. Dedim ki biz Kayseri'nin yiğit insanlarına güveniyoruz. Alçaklara asla geçit vermezler. İndiniz meydanlara ay yıldızlı bayrağımızla meydanlara indiniz o gece darbecilere dünyayı dar ettiniz. Al yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Darbecilere darbeyi vurdunuz"

AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti kongreleri, başka partilerin kongrelerine benzemez. Büyük kongrelerinde bile başka partiler, AK Parti'nin Kayseri İl Kongresi'nde gösterdiği coşkuyu bile gösteremez." dedi.

Yıldırım, AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi öncesi Kadir Has Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Kayseri'nin bu kutlu yolculukta yolun ilk başında hep kendileriyle beraber olduğunu, AK Parti kurulduğunda yüzde 54'le "yola devam" dediğini ve Kayseri'nin diğer seçimlerde de AK Parti'ye en güçlü desteğini verdiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, bugün Kayserililerle bir araya geldiklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım, "Bugün düğün günü. AK Parti kongreleri, başka partilerin kongrelerine benzemez. Büyük kongrelerinde bile başka partiler, AK Parti'nin Kayseri İl Kongresi'nde gösterdiği coşkuyu bile gösteremez." ifadesini kullandı.

"Kayseri denilip geçilemeyeceğini" vurgulayan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kayseri, ilk uçak fabrikasının kurulduğu şehridir. Kayseri fabrikalarıyla sanayi tesisleriyle Türkiye'nin kalkınma, ticaret ve sanayi hamlesinin başladığı şehirdir. Kayseri bizim gururumuzdur, onurumuzdur. Bugün 2023 hedeflerine giderken, Kayserili kardeşlerimizin vizyonu, çalışkanlığı bizim en büyük güvencemizdir. Bizi darbeler yıkamadı. Birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi yok edemediler. 15 Temmuz'da alçaklar harekete geçtiğinde Grup Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş hemen beni telefonla aradı. 'Ne yapalım Başbakanım. Durum nedir?' dedi. Dedim ki biz Kayseri'nin yiğit insanlarına güveniyoruz. Alçaklara asla geçit vermezler. İndiniz meydanlara ay yıldızlı bayrağımızla meydanlara indiniz o gece darbecilere dünyayı dar ettiniz. Al yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Darbecilere darbeyi vurdunuz."

Yıldırım, Kayseri'nin referandumda, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 70'e varan destek verdiğine, Kayserililerin Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine yol verdiğine işaret ederek, "Biliyoruz ve inanıyoruz ki Kayseri nasıl ilk günde bizimle beraberse 2019'da da aynı kararlılıkla bizimle beraber olacak. Kayseri, 2019'da, yerel seçimde, milletvekilliği seçiminde, Cumhurbaşkanı seçiminde yeni bir destan yazmaya hazır mı? Yeni bir rekora imza atmaya var mısınız? Maşallah Kayseri işi bitirmiş." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, her zaman Kayserinin desteğiyle moral bulduklarını ve Türkiye'ye 15 yıldır bakanlarla ve milletvekilleriyle hizmet etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

- "Onlar Türkiye için büyük işler yapıyorlar"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve bütün milletvekilleriyle Kayseri için bugüne kadar Türkiye için yaptıklarının daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini aktaran Yıldırım, "Yeter ki sizin bu gülen yüzünü hiç solmasın." dedi.

Afrin'de destan yazan askerlere Kayseri'den selam gönderen Yıldırım, "Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlar Türkiye için bu ülkenin bağımsızlığı için bu milletin huzur, barış ve güvenliği için büyük işler yapıyorlar." diye konuştu.

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Başbakan binali yıldırım Kayseri

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