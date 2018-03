Başbakan Binali Yıldırım, “Güvenlik güçlerimizin terör karşısında gösterdiği cesaret ve dirayet her türlü takdirin üzerindedir. PKK/PYD, DEAŞ terör örgütlerinin hem ülkemize hem de Suriyeli kardeşlerimize yönelik baskı ve zulümleri kısa süre içerisinde bitecektir inşallah. Kimse bu işi yarım bırakacağımızı düşünmesin" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü etkinlikleri, Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törenle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yeni Zelanda Maslahatgüzarı Richard Mann, Yeni Zelanda Askeri Ataşesi Tuğgeneral Chris Parsons, Avustralya Savunma Bakanlığı üst düzey askeri temsilcisi ve Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Michael Noonan, Avustralya Savunma Ataşesi Albay Andrew Fidge, Avustralya hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, İngiltere hükümeti adına Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bazı siyasi parti ve ülkelerin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü konseri ile başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesinin ardından ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Törende konuşan Başbakan Yıldırım, "Sözlerimin başında Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bu vatan için, ay yıldızlı bayrağımız için şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün bu ülkeye hizmet edenlere şükranlarımı sunuyorum. Bugün Afrin’de vatan mücadelesi, müdafaası yapan, teröre karşı göğsünü siper eden Mehmetçiğimizi Çanakkale şehitlerinin huzurunda sevgiyle selamlıyorum. Vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği Çanakkale Savaşları hem Türk hem dünya tarihi bakımından büyük öneme sahiptir. Anafartalar’da, Conkbayırı’nda, Arıburnu’nda, Seddülbahir’de, Çanakkale cephesinin her noktasında eşsiz bir destan yazılmıştır. Bu destanı Anadolu’dan, Rumeli’den, Bağdat’tan, Şam’dan, Hicaz’dan, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından gelen yiğitler yazmıştır. Devrin sömürgeci, işgalci güçlerine karşı Çanakkale’de verilen mücadele, birçok milletin istiklal mücadelesine de ilham olmuştur. Burada kazanılan zafer, çökertilmek istenen imparatorluğun Cumhuriyet’le yeniden şahlanışına, milletimizin dünya sahnesinde yeniden yükselişine zemin hazırlamıştır. Biz, en zor zamanlarda dik durmayı, yeniden şahlanmayı, yeni başlangıçlar yapmayı başaran bir milletin evlatlarıyız. Çanakkale destanı bu yeniden dirilişin göstergesidir. Kut’ül Amare’de, Hicaz müdafaasında, İstiklal Savaşı’nda Çanakkale Savaşı’nın devamı yazılmıştır. Varını yoğunu, gencecik evlatlarını istiklal uğruna feda eden bu yüce millet, milli mücadele zaferiyle yeniden ayağa kalkmış, güçlü bir devlet olarak bugünlere ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Allah’ın izni, milletimizin birliğiyle ilelebet payidar olacaktır. Tarihteki bütün savaşların kendine has, siyasi ve askeri özellikleri vardır. Çanakkale Savaşı’nı ayıran en önemli özellik, Mehmetçiğin aynı zamanda insani değerleri ayakta tutmak için verdiği gayrettir. Karşılıklı siperlerin uzaklığının 10 metreye kadar indiği bir cephe düşünelim, her metrekareye 6 bin mermi düşmüş. Toplamda 500 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, bütün bu zorluklara rağmen savaşanlar arasında ilişki kaybolmamış. Askerimiz karşısındakini düşman olarak değil, kendisi gibi ümitleri, hayalleri, özlemleri olan insan olarak görmüştür” dedi.