Başbakan Yıldırım: Komşularımıza yönelik tüm oyunları bozacağız (2)

"TOBB deyip geçmeyin. 1.5 milyon üyesi var. 15 milyon istihdam sağlıyor. Yılda 300 milyarın üzerinde yatırımı kontrol ediyor. 160 milyara yakında ülkemize ihracat kazandırıyor. Özel sektörün önünü açmak gerekiyor. Şu anda zannederler ki devlet çok büyük yatırım yapıyor. Devletin yatırımı yılda 128 milyar lira. Özel sektör ise, 900 milyar liralık yatırım yapıyor. Demek ki Türkiye 3 kat büyüdüyse bunun arkasında siz varsınız. Üreten ürettiğini katma değere dönüştüren milyonlarca vatandaşa aş, iş sağlayan işadamımız, sanatkarımız var."

İşadamları sanayiciler ve sivil toplum örgütleri yöneticilerinin katıldığı toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nevşehir ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Parmaksız birer konuşma yaptı. Daha sonra konuşan Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyasıyla istişare etmeden hiçbir karar almadıklarını belirterek, şöyle dedi:

Başbakan Yıldırım, 2017'nin zorlu ve başarılı bir yıl olduğunu anlatırken, "2017 yılı başında felaket tellalları piyasaya indi; 'İş alemi perişan olacak. AK Parti iktidarı da dersini alacak...' Ülkemiz hakkında kötü senaryolar yazanlara. Odalarımızla karar aldık; Piyasaları canlandıracağız. Krediler açtık. 'İşini büyütmek isteyen büyütsün, işyeri açmak isteyen işyerini açsın' dedik. Kredi Garanti Fonu ile 230 milyarın üzerinde fiilen 300 bine yakın kişi bu krediyi kullandı. Ayrıca buna nefes kredileri de eklersek 600 bin insanımıza kaynak sağladık" diye konuştu. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani 'Efendim Türkiye yüzde 3 büyüyecekken niye yüzde 11 büyüdü' diyenler olayın arkasını görmüyor. Biz bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Şimdi asgari ücret yine artıyor. Asgari ücrette çalışanı enflasyonun altında bir rakama mahkum etmeyeceğiz dedik. Yüzde 14.1 ile sözümüzü yerine getirdik. İşadamları bize 'Tamam işçi alın terinin karşılığını alsınlar ama bize de destek verin' dediler. Biz de, 'Size 100 lira destek sağlayalım. Siz yeter ki ülkemizi kalkındırın, biz sizin arkanızdayız' dedik. Biz sizin önündeki engelleri aşacağız, yolunuzdaki taşları kaldıracağız. Önünüze taş koyanlar var onları da atacağız."

Bu yılın 2017'den daha iyi olacağını belirten Yıldırım, "Siz hiç endişe etmeyin, işinize gücünüze bakın. Demek ki 100 lira destek devam ediyor. Kredi desteği devam edecek. Son 10 senede dünyada bir küresel kriz var. Yaprak kıpırdamıyor. 2008 yılında başladı hala devam ediyor. Peki bu 10 senede ne oldu. Koca dünyada parmakla gösterilen 10 proje var. Bu 10 projeden 6'dını Türkiye yapıyor. Başka söze hacet ver mı? " ifadelerini kullandı.

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