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Başbakan Yıldırım: "Küresel barışı korumakla görevli BM'nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 23:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Küresel barışı korumakla görevli BM'nin bu kadar acze düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı başka bir olayda daha görülmemiştir."

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