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Başbakan Yıldırım: "Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın."


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