Başbakan Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti 

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Al Zawavi'yi kabul etti.
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