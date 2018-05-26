Başbakan Yıldırım: Laf üstüne laf koymaktan başkan marifetleri yok (5)

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ- Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk mitingini yapacağı Erzurum'a gelen Başbakan Binali Yıldırım muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarına yüklenerek, "Taş üstüne taş koyan herkesin başımız üstünde yeri vardır ama bunlar yıllardır 'laf üstüne laf' koymaktan başka hiçbir marifetleri yok" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, bugün saat 13.45 sıralarında Erzurum'a geldi. Erzurum Havaliamı'na önce Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan uçak, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile birlikte miting alanına geçti. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, milletvekili adaylarını tanıtarak 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan oy istedi. Cumhurbaşkanı adaylarına yüklenen Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı adayları var. İndiler meydana, boy gösteriyorlar. Ne diyorlar, 'Ak Parti'nin yaptıklarını yıkacağız.' Siz sadece yıkmayı bilirsiniz. Yapmayı Ak Parti bilir. Ak Parti'nin yaptıklarına cümle alem şahittir. Ne diyor adayın biri, '18 yaşına kadar olan gençlere ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz.' Bunların dünyadan haberi yok. Onu çoktan Recep Akdağ zamanında verdik. 2008'den beri gençlerimiz sağlık hizmetini ücretsiz alıyor. Sen tabi memleket meseleleriyle alakan olmadığı için ne yapıldı, neler yapılıyor haberin yok. Bunlar ağız birliği yapmış. Ne diyorlar; 'Biz gelirsek kanal İstanbul'u yaptırmayacağız.' O otomobili yapmakta neymiş canım, bunlardan da vazgeçeceğiz biz. Buradan, Erzurum'un İstasyon Meydanı'ndan söylüyorum. Taş üstüne taş koyan herkesin başımız üstünde yeri vardır, ama bunlar yıllardır 'laf üstüne laf' koymaktan başka hiçbir marifetleri yok. Dikili bir ağaçları mı var Erzurum'da? Var mı bir hizmetleri? Biz yapmak için, hizmetler için, projeler için geldik. Gönüller yaparak buralara geldik" dedi.

