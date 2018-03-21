Başbakan Binali Yıldırım, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothı’yi kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Makgothı’yi kabul etti. Başbakanlık Resmi Konutta gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.