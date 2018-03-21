Başbakan Binali Yıldırım, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothı’yi kabul etti.
Başbakan Yıldırım, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Makgothı’yi kabul etti. Başbakanlık Resmi Konutta gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum