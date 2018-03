Başbakan Yıldırım, Macron’a yüklendi

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, “Bizim için Suriye’de halka zulmeden bütün örgütler aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın, Türkiye’nin teröristlerle hiçbir işi olmaz” dedi. AK Parti Ödemiş ve Tire ilçelerinin kongrelerine katılmak üzere İzmir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım’ın ilk durağı, 300 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesinin açılış töreni oldu. Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yüklenen Başbakan Yıldırım, “Bizim milliyetçiliğimiz, 81 milyon vatandaşımızı kuşatan bir milliyetçiliktir. Bizim vatanseverliğimiz 780 bin kilometrekare vatan toprağının her yerindedir. Bütün Anadolu, Rumeli ve Trakya içindir. Avrupa değerlerinin kalbi kabul edilen Fransa, teröristlere kucak açıyor. Dün Bosna’da akan kanları seyredenler bugün Orta Doğu’da aynı şekilde Suriye’de akan kanları yine seyrediyorlar. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı ile kin ve nefretlerini gizlemiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleri ile Türkiye’nin arasını bulacakmış. Sana bu görevi, bu yetkiyi kim verdi? Türkiye teröristlerle müzakere etmez, el sıkışmaz; onların kökünü kazır. Afrin’de, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi yurdun her köşesinde terörün tamamını yok etmeye karar verdik. Bu Fransa bir de NATO üyesi. Eğer Türkiye’yi anlamakta zorlanıyorsanız ey Fransa, geçmişten de ibret almadınız mı? Cezayir’e yaşattığınız acıları Suriye’nin mazlum insanları da mı yaşasın istiyorsunuz? Bu nasıl iş? Bizim için Suriye’de halka zulmeden bütün örgütler aynı kefededir. Macron terör örgütleri arasında hakemlik yapmak istiyorsa buyursun yapsın, Türkiye’nin teröristlerle hiçbir işi olmaz” diye konuştu.

“Tetanoz ve difteri aşısını 2019’da Türkiye’de üreteceğiz”

Konuşmasında sağlık alanında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan da bahseden Başbakan Yıldırım, önceliklerinin hep insan olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Sağlık hizmeti almak hepimizin en temel hakkıdır. Devletin görevi vatandaşa en iyi sağlık hizmetini vermektir. İnsanımıza gelişmiş sağlık hizmeti vermek için büyük bir değişim, dönüşüm başlattık. Sağlık alanında çok önemli değişiklik ve dönüşüm yaşadık. 16 yıl önce 18 bin olan yatak sayısını 108 bine çıkardık. 481 olan acil servis sayısını 2 bin 137’ye, 600 olan ambulans sayısını 4 bin 921’e çıkardık. İşte hizmetin adı bu. Artık vatandaş hastaneye gitmeden randevu alabiliyor. Avrupa’nın tamamından fazla 6. seviye dijital sağlık hizmeti veriyoruz. Bebeklerimiz için, çocuklarımız için dünyada ilk kez karekod destekli aşı takip sistemini hayata geçirdik. Engelsiz sağlık iletişim merkezi ile engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki tüm engelleri ortadan kaldırdık. Artık Ödemiş’te çekilen bir tıbbi görüntü ülkenin her yanında görüntülenebiliyor. Tetanoz ve difteri aşısını 2019’da Türkiye’de üreteceğiz. Tüketilen her kutu ilacın yüzde 80’ini kendimiz üretiyoruz. Tıbbi görüntüleme cihazı üretimi ile, ilaç üretimi ile birlikte yerli sanayimize 6 milyar 900 milyon katkı sağlamış olacağız. İlaç sanayimiz ve diğer teknoloji ürünleriyle global güç haline geleceğimize inanıyorum. Her ne yapıyorsak sizlerin rızası ve duası için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam ve sağlık kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz.”