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Başbakan Yıldırım Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 16:18 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile görüştü.Başbakan Yıldırım, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ivanov ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile görüştü.
Başbakan Yıldırım, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ivanov ile bir araya geldi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki kuvvetli bağların ve kardeşlik duygularının son dönemde artan karşılıklı ziyaretlerle birlikte daha da pekişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği, Makedonya’da yaşayan Türklerin iki ülke arasındaki kardeşlik köprüsünün en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ivanov, Türkiye’nin, Makedonya’nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına verdiği destek için teşekkür etti.

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