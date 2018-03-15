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Başbakan Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü’deki temasları kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile bir araya geldi.Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarına devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü’deki temasları kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarına devam ediyor. 6. Küresel Bakü Formu’na katılan Yıldırım, “Güç, Büyük Güç ve Diğerleri” başlıklı panelde konuşma gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile bir araya geldi. Yıldırım, son olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’la da ikili görüşme gerçekleştirdi.

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