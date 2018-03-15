Başbakan Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü’deki temasları kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temaslarına devam ediyor. 6. Küresel Bakü Formu’na katılan Yıldırım, “Güç, Büyük Güç ve Diğerleri” başlıklı panelde konuşma gerçekleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile bir araya geldi. Yıldırım, son olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’la da ikili görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış
Şoke eden ilişki! Önce oğlu, sonra da kızıyla...
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum