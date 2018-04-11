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Başbakan Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov’la görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov’la görüştü.Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi nedeniyle İstanbul’a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov’la WOW Otel’de görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov’la görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi nedeniyle İstanbul’a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov’la WOW Otel’de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

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