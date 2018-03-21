Başbakan Yıldırım Makedonya Savunma Bakanı Shekerinska’yı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Radmila Shekerinska’yı kabul etti.
Başbakan Yıldırım, Makedonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Radmila Shekerinska’yı kabul etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, son dönemde iki dost ülke arasında sıklıkla gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ve temaslardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca, her alanda gelişen ilişkilerin özellikle askeri işbirliği alanında örnek niteliğinde olduğu, Makedonya’nın NATO ve AB’ye üyeliği konusunda Türkiye’nin desteğinin her daim sürdürdüğü vurgulandı.
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