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Başbakan Yıldırım Malatya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 14:38 | Son Güncelleme

Yıldırım: "Askerlerimiz, Mehmetlerimiz, kahramanlarımız Türkiye için ay yıldızlı bayrağımız için destan yazıyorlar. Afrin'de destan yazıyorlar, Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazıyorlar. Doğu'da, Güneydoğu'da, terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar"

MALATYA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Askerlerimiz, Mehmetlerimiz, kahramanlarımız Türkiye için ay yıldızlı bayrağımız için destan yazıyorlar. Afrin'de destan yazıyorlar, Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazıyorlar. Doğu'da, Güneydoğu'da, terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar." dedi.

Yıldırım, AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresi öncesi Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Malatya'nın beldeleri ve köyleriyle bugün bir başka muhteşem olduğunu belirten Yıldırım, Malatya'nın bugün sevgisini ve muhabbetini gösterdiğini söyledi.

Vatandaşın salona sığmadığını, meydanları doldurduğunu vurgulayan Yıldırım, "Miting havasında bir kongre gerçekleştiriyoruz. Malatya bu kutlu yolculuğa çıkarken hep bizimle beraber oldu. 2002'de yüzde 50 ile desteklediniz, 2015'e geldiğimizde yüzde 70'e yaklaştınız. Çünkü siz Malatyalısınız, has insanlarsınız, Battal Gazi'nin destan yazdığı toprakların mert insanlarısınız. Abdullah El-Baddal'ın soyundansınız. Hizmet ehlini siz iyi tanırsınız, merhum Turgut Özal'ı siz bu memlekete emanet ettiniz. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Yıldırım, Malatyalıların 2002'den bu yana 16 yıldır "milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları"nın arkasında durduğuna, hep destek verdiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Malatya'da kongremiz var, bayramımız var, bayramımız mübarek olsun. Şimdi içeri geçeceğiz, milletvekillerimizle, bakanlarımızla inşallah kongremizi Malatya'ya, Türkiye'ye yaraşır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başka partilerin bırakın il kongrelerini, büyük kongreleri bile bu coşkunun yarısında bile değil. İşte Malatya farkı bu."

- "Türk milleti ile gurur duyuyoruz"

Başbakan Yıldırım, "Sizi seviyoruz, Malatya seninle gurur duyuyor" diye seslenen vatandaşlara, "Biz de sizi seviyoruz. Sizler bizim başımızın tacısınız, gönlümüzün ilacısınız. Ak kadınlar, siz bu davanın gerçek kahramanlarısınız, hepinizle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle Malatya ile yüce Türk milleti ile gurur duyuyoruz. 15 Temmuz kahramanları, Malatya'nın yiğit insanlarıyla gurur duyuyoruz."ifadelerini kullandı.

Malatya topraklarının bereketli topraklar olduğunun altını çizen Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kayısının başkenti Malatya sizlerle gurur duyuyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Milletimiz, memleketimiz için her türlü hileyi, kumpası kuranlara da Allah fırsat vermesin.

İşte askerlerimiz, Mehmetlerimiz, kahramanlarımız, Türkiye için ay yıldızlı bayrağımız için destan yazıyorlar. Afrin'de destan yazıyorlar, Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazıyorlar. Doğu'da, Güneydoğu'da, terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şehadet şerbetini içen bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın. İyi yolda, güzel günleri hep beraber yaşayacağız."

Başbakan Yıldırım, vatandaşlara teşekkür ederek, yarın maçı olan Yeni Malatyaspor'a da başarılar diledi.

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Atatürk Kapalı Spor Salonu Başbakan Binali Yıldırım Malatya

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