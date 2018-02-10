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Başbakan Yıldırım Manisa'da

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 17:38 | Son Güncelleme

Yıldırım: - "Bu temmuz ayında da inşallah Sabuncubeli'ni delip geçiyoruz, İzmir'le Manisa'yı birleştiriyoruz"

MANİSA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bu temmuz ayında da inşallah Sabuncubeli'ni delip geçiyoruz, İzmir'le Manisa'yı birleştiriyoruz." dedi.

Yıldırım, AK Parti Manisa 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Manisa Atatürk Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Parti otobüsü üzerinde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, Manisa ile İzmir arasındaki Sabuncubeli Geçidi'nde devam eden tünel projesini hatırlatarak, "Bu temmuz ayında da inşallah Sabuncubeli'ni delip geçiyoruz, İzmir'le Manisa'yı birleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Manisa'dan İzmir 15 dakika." diye konuştu.

Yıldırım, kongre için vatandaşların kendisini beklediğini, yaklaşık 1 saat gecikmelerinin olduğunu belirterek, "Muğla'dan geliyoruz, Muğlalıların da size selamı var. Şimdi hep beraber içeriye dalıyoruz, hemen kongreye başlıyoruz, tamam mı ?" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşların içeri girmekte zorlandıklarını belirtmesi üzerine Yıldırım, "Giriş serbest, kapılar açılsın, hemşehriler salonun içine alınsın kardeşim." dedi.

Yıldırım, bir vatandaşın "Binali sen bizi Afrin'e gönder" tezahüratı yapması üzerine "Halil Başkan patatesleri yükle gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Öznür Çalık ve Hamza Dağ ile milletvekilleri eşlik etti.

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Başbakan Yıldırım Kongre Manisa Sabuncubeli tünel

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