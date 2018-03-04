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Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 16:37 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek’i ziyaret ettikten sonra Manisa’ya hareket etti.Muğla’da partisinin Kadın Kolları 5.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek’i ziyaret ettikten sonra Manisa’ya hareket etti.
Muğla’da partisinin Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Menteşe Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrenin ardından Muğla Valisi Esengül Civelek’i ziyaret etti. Valilik girişinde Muğla yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, burada kendisini ailesiyle birlikte karşılamaya gelen 12 aylık Aden Kızıl isimli bebeği sevdi. Başbakan Yıldırım, tören mangasını selamladıktan sonra Vali Esengül Civelek ile makamda yaklaşık 45 dakika basına kapalı görüşme yaptı. Başbakan Yıldırım’a Valilik ziyaretinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de eşlik etti.
Valilik ziyaretinin ardından tören mangasını selamlayan Başbakan Binali Yıldırım, otobüsle Atatürk stadına hareket etti. Buradan helikopterle Manisa’ya hareket eden Başbakan Yıldırım, 25 gün içinde ikinci defa Muğla’yı ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

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Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti
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Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti
3 / 6

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti
4 / 6

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti
5 / 6

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti
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Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti

Başbakan Yıldırım Manisa’ya hareket etti
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