Başbakan Yıldırım, meclis üyeleriyle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, başkent Saraybosna’da Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç’in daveti üzerine ziyaret gerçekleştirmek için Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Başbakan Yıldırım, temasları kapsamında Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlar’daki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
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