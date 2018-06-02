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Başbakan Yıldırım, Medvedev’i tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev’i telefonla arayarak, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı ve 12 Haziran Rusya Federasyonu Milli Günü vesilesiyle tebrik etti.

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev’i telefonla arayarak, Başbakanlık görevine yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı ve 12 Haziran Rusya Federasyonu Milli Günü vesilesiyle tebrik etti.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“Sıcak bir havada geçen görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinde son 15 yılda kaydedilen önemli ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek; ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak irade teyit edilmiştir.”

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