Başbakan Yıldırım: “Mehmet Şimşek görevinin başındadır”

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğu yönündeki iddialara ilişkin, “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek görevinin başındadır” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan’a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını ilettiğine ilişkin iddialar hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek görevinin başındadır. Bugünde İstanbul’da ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor. Arkadaşlarımızın Bakanlar Kurulunda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde yürüyor” ifadelerini kullandı.
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum