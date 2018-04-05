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Başbakan Yıldırım: “Mehmet Şimşek görevinin başındadır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğu yönündeki iddialara ilişkin, “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğu yönündeki iddialara ilişkin, “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek görevinin başındadır” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan’a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını ilettiğine ilişkin iddialar hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “İddialar, dedikodular Ankara’da bitmez. Mehmet Şimşek görevinin başındadır. Bugünde İstanbul’da ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor. Arkadaşlarımızın Bakanlar Kurulunda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde yürüyor” ifadelerini kullandı.

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