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Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu da temizledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Afrin'deki harekatla ilgili konuşan Yıldırım, "Mehmetçik, Raco'yu da teröristlerden temizledi" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla gidiyor. Güvenlik güçlerimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok dikkatli çalışıyor. Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçiğimiz, özel harekatçılar, jandarma, polisimiz, Özgür Suriye Ordusu'na ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bu ülkenin sınırlarına, milletin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz.

Bu operasyonlar aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır.

Cumhur ittifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberliği sağlayacağız. Gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacak. Düzenlemeleri yaptık, anamuhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor. Bu bir koalisyondur diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan bunlardı. 16 Nisan halkoylamasında ne kadar millet düşmanı varsa birlikte hayır cephesini kurmaya çalışan siz değil miydiniz? Şimdi artık her şey şeffaf. Partiler bir araya gelecek seçime birlikte gidecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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EVET! TÜRK MİLLETİ OLARAK ORDUMUZA HER DAİM GÜVENİYORUZ. BU ORDU MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKMIŞTIR. ATATÜRK İLKELERİNİN YILMAZ SAVUNUCUSUDUR.DOLAYISIYLA GİTTİĞİ HER YERDE DESTAN YAZACAKTIR. ANCAK SİZLER PARTİ KONGRELERİNİZDE "BAŞBAKAN BİZİ AFRİN'E GÖTÜR,BEKLEYİN ÇIKIŞTA GİDİYORUZ" SÖYLEMLERİ VE PEŞİNDEN GELEN SIRITMALARINIZLA ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR,GAZİLERİMİZİ ÜZÜYOR,BİZLERİN DE İÇLERİNİ ACITIYORSUNUZ. BU GİBİ LÜZUMSUZ GEVEZELİKLER EDİP KAHRAMAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN KAHRAMANLIKLARINI GÖLGELEMEYİN,BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ.
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