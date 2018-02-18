 Başbakan Yıldırım : Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Ankara Spor Salonu'nun dışında bekleyen partililere hitap etti. Başbakan Yıldırım, "Bugün aslanlarımız, kahramanlarımız, Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor. Yurt içinde, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek, kim ne derse desin hiçbir terörist, bir terörist dahi kalmayacak. Merak etmeyin, eğer gitmek gerekiyorsa hep beraber gideriz. Ancak Mehmedimiz, kahramanlarımız şimdi orada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bize düşen onlara dua etmektir, onlara destek olmaktır. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.
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