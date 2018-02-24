Başbakan Yıldırım: Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor

Taha AYHAN-Mahir ALAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Mehmetçik'in 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda destan yazdığını belirterek, "Mehmetlerimiz, Türkiye için, ay yıldızlı bayrağımız için Afrin'de destan yazıyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Malatya'ya geldi. Kongre öncesi salon dışında halka hitap eden Başbakan Yıldırım, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na değinerek, "Mehmetlerimiz, Türkiye için, ay yıldızlı bayrağımız için Afrin'de destan yazıyorlar. Terör neredeyse, kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şehadet şerbeti içen herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak" diye konuştu.