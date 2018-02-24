Başbakan Yıldırım: Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor

KİRLİ İTTİFAKLARI BOZMAYA DEVAM EDİYORUZ Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti Malatya 6'ncı Olağan il kongresine katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın da katıldığı kongrede salonu dolduran kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, kimseyi dil, inanç, mezhep veya etnik kökenine bakarak değerlendirmediklerini ifade etti. Suriye ve Afrin'de de aynı anlayış ile hareket ettiklerini değerlendiren Yıldırım, "Orada mezhep çatışmaları çıkarmaya çalışanlara karşı mücadele ediyoruz. Etnik katliam yapanları bölgeden def etmek için büyük bir mücadele ediyoruz. PKK, PYD, YPG, DEAŞ'ın yalanlarını, oyunlarını, kirli ittifaklarını tek tek bozmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Bu eli kanlı katiller ve onları cesaretlendiren örgütler ülkemizin gençlerini geleceğini, yarınlarını çalamayacaklar. Bu terör örgütlerini bertaraf ederek sadece kendi sınırlarımızı değil bölgemizin geleceğini de güvenceye alacağız. Bölgesel ve küresel barış için bunu inşallah başaracağız. Başkasının acılarını hissetmeyen emperyal güçlerin yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyoruz. Meşru bir devlet terör örgütlerinden hiç birini kendisine dost edinemez. Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır. Dostlarımıza hep bunu söylüyoruz. Terör örgütlerini, cinayet şebeklerini kendi siyasetinizin aracı olarak görmeyin. Kan dökücü terör örgütleri ile aranıza erişilmez mesafe koyun. Usanmadan bu mücadeleyi vereceğiz. Şehitlerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Merhametsiz bir dünyaya 'hayır' dediklerini, gücün değil hakkın hakim olmasını istediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle dedi: "Gücün değil hakkın hakim olmasını istiyoruz herkesin hakkı, hukuku korunsun istiyoruz. Bu siyaseti izlediğimiz için dünyanın dört bir köşesindeki kardeşlerimiz bizlere dua ediyor. Türkiye sadece kendi hukukunu korumakla kalmıyor mağdurların, insanlığın hukukunu da savunuyor. Dünyanın hiçbir yerindeki krizlere, haksızlıklara ilgisiz kalmıyoruz. Bu nedenledir ki bölgesel ve küresel hiç bir mesele Türkiyesiz çözülmüyor. Recep Tayyip Erdoğan, hak ve adaletin sembolü oldu. Türkiye umudun adıdır. Gelecek Türkiye'nindir. Şu anda bölgemizde, birçok yerde Türkiye nidaları yeri göğü inletiyor. Bugüne kadar bu nidaları karşılıksız bırakmadık bundan sonra da inşallah bırakmayacağız. Ülkemizin hukukunu çiğnetmeme konusunda kararlıyız. Hem ülkemizin bütünlüğünü hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini her türlü tehlikeye karşı koruyacağız." Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de askerlerin destan yazdığını ve Türkiye sınırına yakın bölgelerin önemli bir kısmının terör örgütlerinden arındırıldığını anlatan Başbakan Yıldırık, "Mehmetçiğimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok ama çok dikkatli hareket ediyor. Bize siviller konusunda ders vermeye kalkanlar utanç dolu tarihinize bir bakın ondan sonra konuşun" dedi. 'ANA MUHALEFET ÇAMUR ATMAYA, AĞIZLARINI BOZMAYA BAŞLADI' AK Parti ve MHP arasındaki 'Cumhur ittifakı'na ilişkin de konuşan Yıldırım, şunları söyledi: "Ne yaparsak yapalım ana muhalefeti bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Ne diyorlardı; 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' lafından tiksiniyorum. Millet de sizden tiksiniyor. Bu lafı söyleyenden tiksinir. Milli ve yerliyseniz niye gocunuyorsunuz. Buyurun siz de katılın. Tekliften belli ki memnun olmamışlar biri diyor ki; Cumhur ittifakı ahlaksız teklif. Bu nasıl kendi bilmezlik. Milletin adının geçtiği bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın bu nasıl bir siyaset? Bunlar fikir üretemeyince asabileşip, çirkinleşip kabalaşıyorlar. Ne yaptıklarının ne de söylediklerinin farkındalar. Bugüne kadar korsan olarak yaptıkları ittifakları meşru hale getiriyoruz. Hodri meydan buyurun er meydanına diyoruz." 'AĞAÇTAN MAŞA APTALDAN PAŞA OLMAZ' Yıldırım, "Malatyalıların güzel bir sözü var bu söz ile bunlara cevap verelim, 'Ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz.' İktidar nasıl olunur milletin desteği ile Malatya'nın desteği ile olur. Millete tepeden bakmakla olmaz. Çetecilik oyunları mücadele etmeye hazır mısınız? İstikrar sürsün Malatya büyüsün diyor muyuz? Malatya kararını çoktan vermiş. Karar tek millet, vatan, toprak, vatan" dedi. Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından Kayseri'ye giderken, il kongresinde ise mevcut başkan Hakan Kahtalı yeniden göreve seçildi.