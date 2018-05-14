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Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan’dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, hafta sonunu baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde geçirdikten sonra bugün kentten ayrıldı.  Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçirdi.

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan’dan ayrıldı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, hafta sonunu baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyünde geçirdikten sonra bugün kentten ayrıldı.
Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçirdi. Yıldırım, cumartesi günü, kentte yapımı tamamlanan 76 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdikten sonra 'Kırsal Kalkınma Projesi ile 250 Bin Düve Dağıtım Töreni'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, dün de Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası’nda düzenlenen 'Gençlik ve Doğa Festivali’ne katıldı. Burada at binen, doğa yürüyüşüne katılan ve düzenlenen etkinlikleri izleyen Yıldırım, geceyi Kayı köyündeki baba ocağında geçirdi.
Başbakan Yıldırım, bugün sabah saatlerinde köyden ayrılarak, Erzincan Havalimanı’na geldi. Burada düzenlenen uğurlama töreni sonrası Başbakan Yıldırım, Erzincan’dan ayrıldı.

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