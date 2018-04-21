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Başbakan Yıldırım, Memmedov'u tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 14:06 | Son Güncelleme

Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı seçilen Memmedov'u tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı seçilen Novruz Memmedov'u tebrik etti.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisinde yapılan oylamayla Azerbaycan Başbakanı seçilen Memmedov'a bir tebrik mesajı gönderdi.

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