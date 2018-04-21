Başbakan Yıldırım, Memmedov'u tebrik etti

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı seçilen Novruz Memmedov'u tebrik etti.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisinde yapılan oylamayla Azerbaycan Başbakanı seçilen Memmedov'a bir tebrik mesajı gönderdi.
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