Başbakan Yıldırım: Milletimiz bize bir emanet verdi kim gasp etmeye yeltenirse önce bizi ve milletimizi karşısında bulur

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Asla eğilip bükülmeyeceğiz bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Milletimiz bize bir emanet verdi kim gasp etmeye yeltenirse önce bizi ve milletimizi karşısında bulur. Milletin emaneti kutsaldır. O emanete uzanan ele dur bakalım demek ve bunun hesabını da hukuk içerisinde sormak bizim en büyük görevimizdir. Tek başımıza da kalsak millet emanetini, egemenliğini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü her şart altında savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hamamönü'nde Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında konuştu.

"MİLLETİMİZ BİZE BİR EMANET VERDİ KİM GASP ETMEYE YELTENİRSE ÖNCE BİZİ VE MİLLETİMİZİ KARŞISINDA BULUR"

Yıldırım, "Asla eğilip bükülmeyeceğiz bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Milletimiz bize bir emanet verdi kim gasp etmeye yeltenirse önce bizi ve milletimizi karşısında bulur. Milletin emaneti kutsaldır. O emanete uzanan ele dur bakalım demek ve bunun hesabını da hukuk içerisinde sormak bizim en büyük görevimizdir. Çirkin oyunlar, kışkırtmalar, tahrikler ile hiç kimsenin varacağı bir yer yok. O dönemler artık geride kalmıştır. Tek başımıza da kalsak millet emanetini, egemenliğini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü her şart altında savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.