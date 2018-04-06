HABER

Başbakan Yıldırım Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’da Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile bir araya geldi.Başbakan Yıldırım, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da resmi temaslarını sürdürüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’da Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’da resmi temaslarını sürdürüyor. Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile görüştü.

Suriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyorSuriye sınırına Zeytin Dalı Sınır kapısı açılıyor
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.