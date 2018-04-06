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Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 05:57 | Son Güncelleme

Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Ukhnaa tarafından resmi törenle karşılandı

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından resmi törenle karşılandı.

Cengiz Han Meydanı'nda bulunan Devlet Sarayı'ndaki tören, Yıldırım ve Ukhnaa'nın yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra atlı birliklerin de yer aldığı askeri tören mangasını selamladı.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Ukhnaa, şeref defterinin imzalanmasının ardından baş başa görüşmeye geçti.

Yıldırım ve Ukhnaa, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine katılacak.

Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

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Başbakan Yıldırım Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa

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