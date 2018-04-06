Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin potansiyeli dikkate alındığında Moğolistan ile Türkiye arasındaki ekonomik hacmin çok küçük olduğunu belirterek, "30 milyon dolar hiçbir şey değil. Bunun kısa vadede 300 milyon dolar olması işten bile değil." dedi.

Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa, Devlet Sarayı'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ata yurdunda heyetiyle bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Moğolistan'ın gelişen demokrasisi, köklü kurumsal yapısı ve insan hakları konusundaki iyi siciliyle Avrasya'da başarılı bir örnek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Aramızda derin tarihi bağlar, ortak kültür ve geleneklerimizden kaynaklanan ilişkilerimiz her bakımdan iyi durumdadır, sürekli gelişmektedir. Türkiye'yi dış politikanızda üçüncü komşu olarak görmenizden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını kutlayacağız. Bu 50. yılı iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.