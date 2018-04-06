Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga ile bir araya geldi.

Devlet Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.