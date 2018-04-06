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Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Yıldırım, cuma namazını TİKA tarafından restore edilen Tolgoit Camisi'nde kıldı

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Tolgoit Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, Devlet Sarayı'ndaki resmi temaslarının ardından Müslüman azınlığın yaşadığı Tolgoit Mahallesi'ne gitti.

Başbakan Yıldırım, kapsamlı tamiratı TİKA tarafından yaptırılan Tolgoit Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Yıldırım, namazın ardından cami cemaati ile sohbet etti. Binali Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti.

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Başbakan Yıldırım cuma namazı Tolgoit Camisi

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