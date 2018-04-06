Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye'de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor." dedi.

Devlet Ulusal Yönetim Akademisince Başbakan Yıldırım'a fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmaya, akademinin rektörü, yöneticileri ve hocalarına fahri doktora unvanı için teşekkürlerini sunarak başladı.

Türkiye-Moğolistan ilişkilerinin köklerinin çok eskiye dayandığını ifade eden Yıldırım, diplomatik ilişkilerde 50'nci yıla gelinse de tarihi derinliğe bakıldığında ilişkilerin çok uzun bir döneme dayandığını aktardı. Ecdadın bu topraklardan batıya göç ettiğini anımsatan Yıldırım, iki ülkenin kültür ve dillerin birbirine çok yakın olduğunu söyledi.