Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye'de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor." dedi.
Devlet Ulusal Yönetim Akademisince Başbakan Yıldırım'a fahri doktora tevdi edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Yıldırım, törende yaptığı konuşmaya, akademinin rektörü, yöneticileri ve hocalarına fahri doktora unvanı için teşekkürlerini sunarak başladı.
Türkiye-Moğolistan ilişkilerinin köklerinin çok eskiye dayandığını ifade eden Yıldırım, diplomatik ilişkilerde 50'nci yıla gelinse de tarihi derinliğe bakıldığında ilişkilerin çok uzun bir döneme dayandığını aktardı. Ecdadın bu topraklardan batıya göç ettiğini anımsatan Yıldırım, iki ülkenin kültür ve dillerin birbirine çok yakın olduğunu söyledi.
Moğolistan toprakları içinde yer alan Orhun Vadisi Yazıtları ve Tonyukuk Yazıtları'nın Türkler ile Moğolların ortak tarihini, kültürünü, dilini en iyi şekilde yansıttığını vurgulayan Yıldırım, "Tarihteki ortaklığımızı bugüne taşımak için Türkiye ve Moğolistan yetkilileri olarak biz de büyük gayret içindeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler dost Moğolistan ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek, hem ekonomik hem kültürel hem de küresel konularda yakın iş birliği içinde olmak için büyük gayret gösteriyoruz." diye konuştu.
Yıldırım, Türkiye ve Moğolistan arasındaki iş birliğinin arzu ettikleri noktada olmadığına işaret etti. Çok sayıda ortak noktaya sahip iki devlet ve iki milletin aslında çok daha farklı bir konumda olması gerektiğini belirten Yıldırım, "Türkiye-Moğolistan arasındaki ilişkileri stratejik düzeyli iş birliğine dönüştürme vakti gelmiştir. Biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki münasebetleri hepimizin arzu ettiği seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.
- "İnsanı merkeze alan dış politika"
Türkiye'nin bütün ülkelerle dostluk, akrabalık, kardeşlik münasebetleri kurduğunu, bu ilişkilere tek taraflı çıkar gözlüğüyle bakmadığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Biz münasebet kurduğumuz ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerine değil insanını merkeze alan bir dış politika anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizim ülkelerle ilişkilerimize baktığımız zaman göreceğiniz şey insanlıktır, dostluktur. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir ulusu esareti altına almamış daima insanlığın huzuru için çalışmış bir milletin evlatlarıyız. Şu anda dünyanın birçok ülkesi Orta Doğu'da. Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, ne yazık ki insanı göremiyorsunuz. Suriye'de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor."
- "Ne Birleşmiş Milletler ne Amerika ne Avrupa"
Başbakan Yıldırım, Suriye'de çatışmaların başladığı andan itibaren kapıları mağdur, masum ve zulüm gören bütün insanlara aştıklarını anımsattı.
Savaşların, karışıklığın olduğu bölgelerden gelen 3,5 milyonun üzerinde insanın acısını paylaştıklarını anlatan Yıldırım, "Ne Birleşmiş Milletler ne Amerika ne Avrupa bu mültecilere sahip çıkmadıkları gibi maalesef gerekli desteği de gösterebilmiş değiller. Buna rağmen Türkiye elindeki imkanlarla bu insanların hayata tutunması, geleceğe umutla bakması için elinden gayreti gösteriyor." dedi.
(Sürecek)
- Devlet Ulusal Yönetim Akademisince Yıldırım'a fahri doktora tevdi edildi - Başbakan Yıldırım: (1) - "Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda petrol görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalga
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