Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Yıldırım, Devlet Yönetim Akademisi'ndeki törenin ardından, İkh Tenger Tesisleri'nde Başbakan Ukhnaa tarafından verilen yemeğe iştirak etti.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Moğolistan ziyaretinin iki ülkenin birbirine verdiği önemi gösterdiğini belirtti. Ata yurdu Moğolistan'da dost ve kardeşlerin yanında olmaya, imkanları, onların hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırım, birlikten kuvvet doğacağını söyledi.

Ukhnaa'yı 29 Ekim'deki Yeni İstanbul Havalimanı açılış törenine davet eden Yıldırım, Türkiye ile Moğolistan arasındaki doğrudan uçuşlar konusunda muhatabının ifade ettiği kararlılığın, gelecek dönemde ilişkiler için önemli bir fırsat sunacağını dile getirdi.

Moğolistan'da faaliyetlerini yürüten TİKA'nın 1994-2017 döneminde 556 projeyi tamamladığını ve hizmet sunduğunu anlatan Yıldırım, "Moğolistan ile olan iş birliğimiz bundan sonra da devam edecek. Her türlü ekonomik ilişkilerin gelişmesinin tek bir sonucu olabilir o da dostluğumuzun daha da artması.

Türk ve Moğolistan halkının gönül birliği ne mesafeler ne de akıp giden zamanla sınırlıdır. Orhun Yazıtları gibi pek çok esere ev sahipliği yapmış olmanız, kardeşliğimize ayrıca katkı sağlıyor." diye konuştu.