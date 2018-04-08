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Başbakan Yıldırım Moğolistan'dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 05:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım Moğolistan'dan ayrıldı

Başbakan Yıldırım Moğolistan'dan ayrıldı

ULANBATOR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 05.20'de Afganistan'a hareket etti.

Yıldırım, Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'ndan, Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsogtbaatar Damdin ve Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal tarafından uğurlandı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan, TBMM Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da Afganistan'a gitti.

Afganistan temasları kapsamında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ve Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşecek olan Yıldırım, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını ziyaret edecek.

Yıldırım, TİKA tarafından Hamid Karzai Uluslararası Havaalimanı'nda inşa edilen ve şehit Bülent Aydın'ın ismi verilen caminin açılışını yapacak.

Başbakan Yıldırım Moğolistan'dan ayrıldı

Başbakan Yıldırım Moğolistan'dan ayrıldı

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